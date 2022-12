I passi da gigante dell’intelligenza artificiale e le nuove sfide che dovremo affrontare

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sullo sviluppo(AI)e dei suoi variegati strumenti si stanno facendoda. Nel 2022, secondo l’ultimo rapporto di Tortoise Intelligence (Global AI Index), gli investimenti mondiali nelle società di intelligenzasono aumentati del centoquindici per cento dal 2020, segnando la più grande crescita anno su anno da due decenni. L’investimento totale in intelligenzaha raggiunto i 77,5 miliardi di dollari nel 2021, e raggiungerà i centocinquanta miliardi nel 2025 (rapporto Kpmg), alimentando la sfida per la super intelligenzain particolare tra Cina e Stati Uniti. Lo stesso possiamo dire sullo sviluppo della potenza di calcolo computazionale. Nel frattempo è cresciuto il dibattito sia tra gli ...