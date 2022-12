Bullismo | 5 minorenni in manette a Gragnano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono stati arrestati e sono finiti in comunità cinqueindagati, a vario titolo, per atti persecutori e rapina. E' accaduto a, in provincia di Napoli. Tra loro ci sono anche due ...

Il Fatto Quotidiano

- Sono stati arrestati e sono finiti in comunità cinqueindagati, a vario titolo, per atti persecutori e rapina. E' accaduto a Gragnano, in provincia di Napoli. Tra loro ci sono anche due ...Ad eseguire la misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale per idi Napoli su richiesta della locale Procura, sono stati i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Le ... Napoli, tre anni di bullismo verso un coetaneo: fermati 3 minorenni a Gragnano Tra i ragazzi portati in comunità due sono accusati di istigazione al suicidio dell'inchiesta sul decesso del 13enne che lo scorso primo settembre è precipitato dalla finestra della propria abitazione ...Ragazzo vittima per anni di atti di bullismo. Tra i cinque coinvolti due già indagati per il suicidio di un tredicenne pochi mesi fa ...