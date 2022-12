Brad Pitt | la nudità sul set di Babylon | “Ha scioccato persino me!”

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha parlato della scioccante atmosfera sul set die della frequentedegli attori durante le riprese del nuovo film di Damien Chazelle. Proprio ieri si è svolta l’anteprima mondiale die, nel corso di un’intervista, l’attore ha parlato delle modalità in cui si sono svolte le riprese di uno dei titoli più attesi del 2023. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hollywood Reporter (@hollywoodreporter) Nel corso di una videointervista con The Hollywood Reporter,ha dichiarato: “Beh, ho avuto due settimane di pose e ogni giorno era più scioccante dell’altro,per me! Wow! Sì, lo abbiamo fatto. Beh, c’era un sacco di. Il primo ...

la Repubblica

è il re di Babilonia. Nel kolossal di Damien Chazelle , Babylon , sugli albori e l'esplosione selvaggia di Hollywood a metà dei ruggenti anni Venti è il divo assoluto con i baffetti, Jack ...La segue come un'ombra. Ovunque vada. C'è anche lei. Due passi indietro, forse. Ma sempre a portata di orecchio. Per ascoltare. Per imparare. è l'unica dei sei figli di eche si muove in perfetto accordo con la mamma quando la diva si cala nel ruolo e nel lavoro umanitario. Uno sguardo che dice più di mille parole. Il legame speciale che c'è tra mamma ... Brad Pitt, divo ruggente in 'Babylon'. "Vengo dai monti e devo il successo a un'auto scassata" La Hollywood degli anni Venti, il passaggio dal muto al sonoro, la dolce vita e gli scandali: l'attore è il protagonista del nuovo film del regista ...Pochi dubbi. L'erede delle cause umanitarie di Angelina Jolie è la figlia prediletta. Cioè Zahara Jolie-Pitt. Noi vi spieghiamo il perché ...