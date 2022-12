Babbo Natale e i super eroi per i bimbi disabili

Cronache Maceratesi

... il Comune di Domodossola organizza per il pomeriggio di domenica 18 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 "in città". Nel cortile interno del Palazzo Municipale è prevista la riconsegna delle ...... affiancate dal docente, si esibiranno in concerto accompagnando festosamentee gli elfi del coro di San Giovanni Battista de La Salle di Monserrato nella consegna dei regali ai bambini ... «Vendevamo solo abeti, poi l'idea del Paese di Babbo Natale: così da noi le festività durano tutto l'anno» DOMODOSSOLA - 16-12-2022 -- Durante i Mercatini di Natale che si svolgeranno nell’imminente fine settimana, il Comune di Domodossola organizza per il pomeriggio di domenica 18 dicembre dalle 14.30 all ...Domani alle ore 15:00, allo stadio "Artemio Franchi", andrà in scena l'amichevole fra Fiorentina e Monaco. Alle 14:45, prima dell'inizio del match, sfilerà in campo ...