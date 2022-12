Ultime Notizie Roma del 15-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ad oggi Russia non ha mostrato alcuna reale volontà di raggiungere una pace giusta è sostenibile Consiglio Europeo ribadisce di essere pronta a sostenere l’iniziativa dell’Ucraina per una pace giusta e quanto si legge nelle conclusioni del Summit europeo che approdano oggi al tavolo dei leader nel capitolo dedicato al Ucraina il Consiglio Europeo riafferma il pieno sostegno dell’Unione all’indipendenza la sovranità l’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti nonché il diritto intrinseche del Ucraina l’autodifesa contro l’aggressione russa l’Unione Europea resta impegnata a fornire sostegno politico e militare all’ucraina in particolare attraverso il Fondo Europeo per la pace la missione di esistenza militare ...