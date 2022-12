Tassi in salita | modifiche alla manovra e liti sul Mes Sale la tensione Governo-Bce

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sono tre i temi di discussione lungo i quali è trascorsa la giornata poco-economica. Si comincia d. Le discussioni in corso al Parlamento ed i rilievi mossi dall’Europa (che comunque ha approvato il testo bocciando, ad esempio, quella di Berlino) e gli accordi all’interno della maggioranza stanno portando ad alcunedal profondo significato poco, più che economico.Cominciamo dal famoso limite per l’utilizzo del pos; se inizialmente l’esecutivo aveva previsto un innalzamento a 60 euro oggi sembra sempre più certa una riduzione e, attenzione, non a 40 euro, come emerso ieri, ma addirittura a 30 euro. Un gesto che guarda soprattutto a Bruxelles dato che la Ue proprio su questo tema aveva posto una delle sue criticheLegge di Bilancio. Novità anche sulle ...