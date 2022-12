LA NAZIONE

Lucia Di Rienzo prima della sua categoria ai Mondiali negli Emirati Arabi. Quarto posto per Ovidiu Ionita, tra i 'Kids' bella prova di sua figlia Sabrina, 11 ...Nelle OCR, infatti, disciplina simile allaovvero trail con ostacoli naturali ed artificiali, l'ultima categoria di età parte dai 50 anni. Il percorso gara si sviluppava su 10 km circa ... Spartan Race, ad Abu Dhabi campioni 'made in Umbria' - Cronaca - lanazione.it Lucia Di Rienzo prima della sua categoria ai Mondiali negli Emirati Arabi. Quarto posto per Ovidiu Ionita, tra i ’Kids’ bella prova di sua figlia Sabrina, 11 anni ...The Seabury Hall paddling team was back in its element on Saturday at Kahului Harbor. During Maui Interscholastic League regatta No. 1, the Spartan girls, boys and mixed varsity crews were victorious ...