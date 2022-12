Smog | a Firenze stop ai diesel euro 5 Ecco da quando - Cronaca - lanazione it

Dire

Scatta la messa a bando dei veicoli diesel euro 5 su buona parte dei viali di circonvallazione del capoluogo toscano. Incentivi da 3,5 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti con mezzi a ...... poiché sono proprio le emissioni dei veicoli euro 3, 4 e 5 le principali fonti di. A poco, in realtà, sono serviti i divieti scattati in alcune zone digià da marzo dell'anno scorso per ... Smog, Firenze bocciata dall'Ue blocca gli euro 5 da marzo 2023 Scatta la messa a bando dei veicoli diesel euro 5 su buona parte dei viali di circonvallazione del capoluogo toscano. Incentivi da 3,5 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti con mezzi a ba ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...