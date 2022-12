Real Madrid | ufficiale l’acquisto di Endrick | le cifre dell’operazione

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ora è: il giovane talento brasilianosarà un nuovo giocatore del. Il club spagnolo ha annunciato infattidel giocatore dal Palmeiras, marimarrà in Brasile fino al luglio 2024, quando compirà 18 anni. “C.F., Sociedade Esportiva Palmeiras,e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il classe 2006 del Palmeiras Endrick Felipe Moreira da Sousa sarà un nuovo giocatore delquando compirà la maggiore età. Guarda tutti i ...Commenta per primo Il Palmeiras ha ufficializzato la cessione del gioiello classe 2006 Endrick al: 'Palmeiras,- ESP e i rappresentanti dell'attaccante Endrick sono arrivati giovedì (15), un accordo per il trasferimento del giocatore al club spagnolo nel luglio 2024, quando ...