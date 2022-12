Palazzo Mosti | ApB chiede di posticipare la seduta del Consiglio Comunale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento” hanno protocollato ala richiesta di differire la data di convocazione delin programma il prossimo 20 dicembre. La richiesta riguarda almeno i punti posti all’ordine del giorno proprio su richiesta degli stessi consiglieri. A motivare l’istanza, gli impedimenti oggettivi professionali e personali che non consentono ai consiglieri Fioretti, Perifano e Sguera – come già era stato comunicato – la partecipazione ai lavori d’Aula. Peraltro il consigliere Perìfano aveva con largo anticipo rappresentato di essere impegnato, il giorno 20, quale difensore in un’udienza davanti aldi Stato. Allo stesso tempo, per sopraggiunti impegni di carattere professionale e personale, i ...