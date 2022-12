Nuoto | l’Italia è d’argento nella 4×50 sl maschile! Vince l’Australia per quattro centesimi

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La terza giornata dei Mondiali 2022 diin vasca corta si chiude con un’altra medagliaperpiscina del Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, gli azzurri Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Thomas Ceccon e Manuel Frigo hanno sognato a lungo l’orosl, ma alla fine hanno conquistato, con un po’ di amaro in bocca, un comunque ottimo secondo posto (1:23.48). La vittoria è andata al(Isaac Alan Cooper, Matthew Temple, Flynn Zareb Southam, Kyle Chalmers), prima in 1:23.44. Miressi ha dato il via alla gara delcon una buona frazione terminata in seconda posizione (21.22). Poi è partito Deplano, che con un ottimo 20.59 ha portato i compagni al primo posto prima di una seconda parte di ...