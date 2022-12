“Non può farlo | basta” Oriana è una furia | sente la spifferata su Antonella e non riesce a trattenersi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nuova lite al GF Vip 7. Nella casa più spiata d’Italia gli animi sono sempre più caldi e i nervi tesi. La convivenza forzata ha iniziato a far scricchiolare i rapporti tra i concorrenti e ogni minima cosa è un buon pretesto per litigare. Ancora una volta le protagoniste sono loro:Fiordelisi eMarzoli. Dopo aver stretto un bel rapporto nella casa (quandoaveva una relazione con Antonino, amico della fidanzata di Edoardo Donnamaria), le due hanno iniziato a punzecchiarsi e ormai, tra le due è guerra aperta. A scatenare la nuova lite al Grande Fratello Vip è stato il letto in cui dorme, che in origine era quello della Fiordelisi. Leggi anche: “Vergogna”. GF Vip 7,Marzoli ha sentito tutto:Fiordelisi senza difese Nuova lite al ...

provitaefamiglia.it

... alle persone senza fissa dimora che utilizzano materiali iniettivisterili, possonoaver ... È un modello organizzativo nuovo, che sicuramenteessere trasferito in altre aree. Da noi ha ...Avendo imparato a proprie spese checi sifidare di nessun altro per lavorare con Superman, il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh) reclama il suo posto al Dipartimento della Difesa, solo per ... Aborto sino all'ottavo mese In India (e non solo) si può