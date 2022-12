Milan | Tomori | “Vogliamo vincere ancora | è una sensazione incredibile”

(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia,, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli. Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà ...Fikayo, difensore delha parlato ai microfoni Sky Sport . Alcune sue dichiarazioni: ' So che devo fare di più per andare ad una competizione come gli Europei, c'era delusione per il Mondiale ma ...Fikayo Tomori, intervistato da SportMediaset, ha rilasciato queste parole da Dubai: Sulla mancata convocazione per il Mondiale: "Ovviamente c'era delusione perchè volevo andare ...Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato degli obiettivi dei rossoneri e suoi personali nella seconda parte di stagione Intervistato da Sport Mediaset dal ritiro del Milan a Dubai, Fikayo Tomori ...