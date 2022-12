Lazio | la Salernitana piomba su Akpa Akpro | contatto tra i ds Tare e De Sanctis

Laha individuato due possibili obiettivi di mercato in Maximiano e Adamonis della. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, laavrebbe individuato in Maximiano e Adamonis due possibili obiettivi per la porta. La squadra amaranto è infatti ...Così come ha fatto la, impegnata in questi giorni in una serie di amichevoli in riva al Bosforo, anche ladi Davide Nicola ha scelto di preparare il rientro in campo - i granata il ...La Salernitana ha organizzato la cena di Natale. Dalla squadra ai dipendenti, la famiglia granata si scambierà gli auguri martedì 20 dicembre in una nota struttura di Paestum.La squadra salernitana è alla ricerca di alcuni colpi per migliorare la squadra. Obiettivo principale trovare il sostituto dell'infortunato Sepe. Si fa calda la pista Roma-Salerno in vista del mercato ...