La ex di Bastian rivela | ' Mi ha lasciato per Ilary Vi svelo tutti i suoi segreti'

Emergono per la prima volta dettagli inediti su, il nuovo compagno di Ilary Blasi . A rivelarli è "Novella Duemila" che dà un cognome, un'età e una professione specifica all'imprenditore tedesco che ha conquistato la conduttrice. E poi ...Blaze Entertainment rappresenta in queste dinamiche lacontraria, l'azienda si è ... In particolare, spicca l'aggiunta di un " TATE mode " che siin grado di stravolgere le convenzioni ...A "Novella Duemila" la ex fidanzata dell'imprenditore tedesco racconta retroscena e dettagli della nuova coppia, con particolari inediti su di lui: chi è, quanti anni ha, cosa fa, il suo cognome ...Claudia Aquino e Mauro Caucci hanno rilasciato delle recenti interviste, dove hanno raccontato alcuni inediti sugli ex partner ...