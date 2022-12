Juventus | Sissoko | «Bisogna rinnovare Rabiot»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le parole di Momo, ex centrocampista della, sul rinnovo di contratto di Adrien. Le sue parole Momo, ex centrocampista della, ha parlato a TuttoJuve.com. Di seguito le sue parole sulla questione Adrien. PAROLE– «È ormai un giocatore più che importante nelle gerarchie di Allegri, potrebbe esser meglioAdrien a cifre importanti piuttosto che spendere troppo tra ingaggio e cartellino per un altro calciatore. Stiamo parlando di un titolarissimo della Francia, ma soprattutto di un ragazzo ancora giovane». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Le parole di Momo, ex centrocampista della, sul rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Le sue parole Momo, ex centrocampista della, ha parlato a TuttoJuve.com. Di seguito le sue parole ...Commenta per primo Si fa sempre più tempestoso il vortice in cui è finita dentro lada circa una settimana a questa parte, iniziato con le indagini avviate dalla Procura di ...Momo, il ... Sissoko: "Juve, meglio rinnovare a cifre importanti Rabiot che spendere soldi per un altro" Adrien Rabiot è uno dei tre giocatori della Juventus che giocherà la finale del Mondiale. Il club bianconero ha esaltato il centrocampista francese con un video che racchiude le ...13:21 - DOPPIA SEDUTA PER LA JUVE - Oggi, la Juventus svolgerà una doppia seduta di allenamento. Alla Continassa sono anche rientrati Kostic e McKennie che hanno ripreso a lavorare ...