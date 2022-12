Huawei P60 e Mate 60 potrebbero arrivare già a marzo con CPU Qualcomm

Telefonino.net

Sono state rivelate anche alcune informazioni interessanti sulla serie. Il leaker @RODENT950 ribadisce che le serie deie Mate 60 saranno alimentate da chipset Qualcomm. I ...L' impossibilità didi utilizzare la tecnologia 5G dovrebbe continuare il prossimo anno con il lancio della lineupSeries, una categoria che dovrebbe portare i modelli di ultima generazione con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4G (SM8525) il tipster @RODENT950 suggerisce che il la società ... Huawei P60 e Mate 60: non avranno più il processore di HiSilicon Could Huawei release two new flagship phones at the same time next year That's the latest rumor regarding the beleaguered manufacturer.The most current example is the Huawei Mate 50 Pro, an amazing camera phone that not only challenged the tech titans of the day—your iPhones and Galaxy—but, according to many ...