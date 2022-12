Elisabetta Gregoraci | oltre al fidanzato altri pretendenti | Briatore “monitora”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Personaggi tv. Il settimanale Oggi ha rivelato dei croccanti gossip sull’ultimo numero in edicola. Tra i tanti ce n’è uno che ha catturato l’attenzione degli Italiani. Stiamo parlando di Flavio, che benché non siano più una coppia ufficiale da anni hanno un legame molto profondo. A quanto pare l’imprenditore sarebbe sempre super informato sulla vita privata della ex moglie. Sembra chesia a conoscenza delle frequentazioni della showgirl calabrese. Leggi anche l’articolo —>, il “folle prezzo del suo panettone”: Frassica show a “Che tempo che fa”al...