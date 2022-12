Edilizia scolastica | Valditara | “Abbiamo messo un miliardo in più Gruppo di lavoro per la semplificazione delle norme”

ANCI LOMBARDIA

Poi aggiunge: 'Abbiamo investito molto sull'. Ho creato un gruppo di lavoro per la semplificazione delle norme, ma anche per una sburocratizzazione delle leggi che portano alla ...Uno degli ambiti su cui ci si è concentrati maggiormente in questi otto anni di attività è, accanto a quello dell', il settore della viabilità che, come ha sempre sottolineato ... Comunicazione PNRR n. 105 Edilizia scolastica – Pubblicati i Piani regionali PNRR Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie sulle linee di finanziamento Pnrr dedicate alle scuole materne e Belpasso, con il suo progetto per la materna a piano Tavola, è prima in gradu ...Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara oggi è intervenuto al Senato, presso l’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, per presentare le linee programmatiche del suo dicastero. Valdita ...