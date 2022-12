Come rimuovere le macchie di inchiostro dalla pelle

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ledisono tra le più ostinate da, soprattutto se vanno a sporcare tessuti particolarmente delicati. E chi ha in casa dei bambini sa perfettamente che divani e sedie insono a rischio: bastano pochi istanti di distrazione e la macchia è servita.risolvere il problema? Scopriamo alcuni stratagemmi utili per eliminare l’senza troppa fatica.disulla, cosa non fare Ai bambini piace molto disegnare, e le penne nelle loro mani si trasformano in armi micidiali per tessuti, arredi e (nei casi peggiori) persino per i muri. Ledisono poi molto difficili da ...