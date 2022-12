Calcio | Mondiali 2022 Theo Hernandez | “È stata una serata incredibile Ora testa all’Argentina | non abbiamo paura di Messi”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Continua il sogno della Francia aidi. I ragazzi di Didier Deschamps hanno sconfitto poco fa il Marocco per 2-0 nella seconda semifinale e hanno così raggiunto l’Argentina nell’ultimo atto del torneo. Decisive le reti dial 5? e Randal Kolo Muani al 79?. Proprioha parlato a fine partita davanti ai microfoni di TF1: “Una, sapevamo che era una partita difficile, ma alla finevinto e ora dobbiamo pensare alla finale.fatto un mesee lavorato tanto per arrivare a questo, ora dobbiamo recuperare per essere al 100% domenica”., la Francia supera il Marocco 2-0 e conquista ...

