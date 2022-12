Caccia al cinghiale in città e consumo della carne | la proposta di FdI che fa rumore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaprima ancora di entrare in vigore. L’emendamentoManovra firmato da Fratelli d’Italia e’ di quelli che, per forza di cose, non possono lasciare indifferenti e nasce da un fatto che e’ diventato di stretta attualità. La presenza dei cinghiali nellee’ diventato un problema nel vero sensoparola. Molto spesso capita di imbattersi in colonie che si spostano comodamente nei centri abitati alla ricerca di cibo. Un contatto troppo stretto, e spesso non voluto, con i cittadini. Un pericolo perché si tratta di animali selvatici che, in caso di pericolo per i propri piccoli, non esitano ad attaccare. Senza badare alle volte in cui si deve raccontare la storia dell’auto che ha travolto uncon esiti nefasti per l’animale e per la macchina. Un ...