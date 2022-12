Brescia | Cellino blinda Clotet | 'Fiducia totale in lui Nessun ultimatum'

Commenta per primo 'Pep Clotet ha la mia totale fiducia e non c'è nessun countdown o ultimatum in vista della partita di Pisa': parole e musica del presidente delMassimo. Dopo giorni di insistenti rumors riguardo al possibile futuro del tecnico spagnolo delle rondinelle , il cui destino sarebbe secondo molti dipendente dal risultato di domenica ......ZONEID insideposttop_18447 Massimospegne le voci riguardanti un possibile esonero di Pep Clotet , reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite con il suo, sceso ..."Pep Clotet ha la mia totale fiducia e non c'è nessun countdown o ultimatum in vista della partita di Pisa": parole e musica del presidente del Brescia Massimo Cellino. Dopo giorni di insistenti rumor ..."Pep Clotet ha la mia totale fiducia e non c'è nessun countdown o ultimatum in vista della partita di Pisa", parole di Massimo Cellino, patron e presidente del Brescia, in ...