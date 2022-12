Biathlon | sprint maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022 oggi in tv | programma | orari e diretta streaming

La10 km maschile di Le Grand - Bornard inizierà alle 14.10 e sarà visibile in diretta TV su Eurosport 1. L'evento sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player, DAZN e Discovery Plus. OA ...PROGRAMMA10 KM MASCHILE ANNECY GIOVEDÌ 15 DICEMBRE Ore 14.10:10 km maschileLa Coppa del Mondo di Biathlon approda a Le Grand Bornand, terra di conquista per Johannes Bø che ha vinto 7 volte qui. L'Italia mai in top 6.Quote Biathlon Femminile, per la gara da 7.5km sprint in programma il 16/12/2022 a Le Grand Bornald in Francia.