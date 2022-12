14 Dicembre 2022 – Libia | Bashaga chiede ad Egitto | Turchia e Grecia di non prendere alcun provvedimento sui confini marittimi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il capo del governo designato dal Parlamento basato nell’est della, Fathi Bashagha, ha invitatoa non “unilaterale riguardo alla definizione e alla delimitazione dei“. “Aumenterebbe la tensione e aggraverebbe la situazione nella regione del Mediterraneo“. Sarebbero oltre 60 gli eurodeputati nel mirino della maxi-inchiesta sul Qatargate condotta dalla giustizia belga. Lo riporta la televisione privata greca MegaTv. La proposta di legge per ampliare i poteri sulle forze dell’ordine israeliane del futuro ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, sta incontrando la forte opposizione della stessa polizia. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ...

Il periodo di adesione terminerà il 16Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 15si apprende che l'8Morgan Stanley ha limato la partecipazione aggregata (tramite quattro società controllate) al 5,241% del capitale del Italmobiliare , da una situazione ...Un presepe, quindi, in continuo allestimento fino al giorno di Natale. Da tradizione, inoltre, il bambinello deve essere collocato nella mangiatoia a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre. Il cammino di ...Lo chiamano l’asteroide di Natale e giunge proprio come un regalo ad allietare il mese di dicembre, soprattutto per coloro che amano l’astronomia. In questi giorni è atteso il passaggio di un corpo ...