Sparatoria a Roma | il killer Claudio Campiti non risponde al giudice | ha ucciso 4 donne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È comparso davanti alper l’udienza di convalida, ilche nel bar di Monte Giberto in zona Colle Salario, qualche giorno fa ha4 persone: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio e ieri anche la 50enne Fabiana De Angelis, gravemente ferita, è deceduta. L’assassino non chiarisce le motivazioni del suo gesto In tanti si aspettavano che davanti al gip l’indagato avrebbe risposto chiarendo aspetti importanti della vicenda. Mache ha scelto dire ad alcune domande del magistrato è invece rimasto in silenzio sui punti salienti dell’agguato. Una strage, quella compiuta domenica scorsa, nella quale il pubblico ministero contesta l’omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione. D’altro canto l’assassino ...