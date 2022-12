Qatargate | Francesco Giorgi starebbe collaborando con la polizia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A pochi giorni dagli arresti sulle presunte tangenti che il Qatar avrebbe versato ad alcuni europarlamentari e loro assistenti, uno degli arrestati, l'ex assistente di Antonio Panzeri e attuale compagno di Eva Kaili avrebbe fatto dichiarazioni allache confermerebbero il quadro accusatorio. Non si escludono quindi ulteriori sviluppi nell'inchiesta per i prossimi giorni. L’esito della votazione è stato di 625 voti a favore e solo 1 contrario, più 2 astenuti.

... brevemente arrestato e poi rilasciato), che convive con il compagno, anche lui in stato di fermo,Giorg i, ex assistente parlamentare di Panzeri e attualmente dell'eurodeputato del Pd ...Michel Claise sta facendo tremare l'Europarlamento. I graffi diDamato sul, che continua a dominare le cronache quotidiane Neppure il politicamente compianto ma tuttora vivo e vegeto Antonio Di Pietro, Tonino per gli amici e dimostranti che ...L’avvocato di Eva Kaili ha dichiarato che la sua assistita, europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili ...Ogni giorno che passa si allarga con contorni sempre più inquietanti lo scandalo che sta travolgendo il Parlamento europeo. Negli atti ...