Kim non ha dubbi | “Sto molto bene a Napoli | c’è una cosa che mi infastidisce!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ildi Luciano Spalletti ha concluso la mini tournée di preparazione alla seconda parte di stagione in Turchia. Gli azzurri si appresteranno ad affrontare la ripartenza della Serie A da capolista indiscussa del campionato. Tra i fattori determinanti che hanno permesso agli azzurri di concludere in testa la prima parte di campionato, ci sono sicuramente le sorprendenti prestazioni difensive del difensore coreano Kim Minjae, chiamato per sostituire un pilastro come Kalidou Koulibaly, non ha fatto sentire la mancanza del sengalese. Kim alla tv coreana: “ Ho evitato interviste finora, ecco perché!” Le ottime prestazioni del leader difensivo degli azzurri hanno attirato l’interesse delle grandi squadre d’Europa e, in particolare, delle big di Premier. L’azzurro, intervenendo alla tv coreana dove è stato invitato per il programma “You Quiz”, ci ha tenuto a ...