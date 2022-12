Juve | Ihattaren flirta con il PSV e gli olandesi non negano

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)dovrebbe tornare in bianconero il 3 gennaio, ma la volontà del calciatore è di restare in Olanda Mohamedtornerà ad allenarsi con lail prossimo 3 gennaio. Con la speranza di essersi lasciato i problemi giudiziari alle spalle, la volontà del calciatore sarebbe anche di rimanere in Olanda. Per questo, come rivelato da Marcel Brands, dg del PSV, ha riallacciato i contatti con la sua ex squadra, che non chiudono ad un ritorno: «Ci ha telefonato. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma per ora è fuori discussione». L'articolo proviene da Calcio News 24.