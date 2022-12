Gianluca Vialli si ferma | devo aiutare il mio corpo a superare la malattia - Sport - Calcio - quotidiano net

Il capo delegazione azzurro da anni lotta contro un tumore al pancreas. Oggi l'annuncio dello stop agli impegni con la Nazionale: 'Voglio tornare al più presto ad affrontare nuove avventure e a ...Il capo delegazione degli Azzurriha annunciato oggi alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall'inizio delle qualificazioni all'...“Al termine di una lunga e difficoltosa `trattativa´ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e ...Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - “Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta l ...