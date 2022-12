E’ scomparso Angelo Angelelli | le condoglianze della Ternana Calcio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria ricordano con grande affettoquesta mattina all’età di 76 anni., ex arbitro di Serie A, è stato a lungo dirigente rossoverde, prima come team manager, poi come addetto ai direttori di gara.Alla sua famiglia, agli amici ed ai tifosi rossoverdi che hanno avuto il piacere di conoscerlo ed apprezzarlo vanno le più commosseda parte di tutti noi. Fonte articolo e foto:.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

