Auto | una pessima annata per il mercato italiano E il 2023 promette poco di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il 2022 non passerà alla storia come una “buona” per l’motive: secondo i consuntivi di Unrae (l’associazione dei costruttori esteri che operano in Italia), infatti, l’anno che si avvia a conclusione sarà archiviato con circa 1,3 milioni di immatricolazioni. Dato che corrisponde a un calo del 10,8% sul 2021 e del 5,9% sul 2020. E, addirittura, del 32,2% rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019. E, soprattutto, un livello talmente basso da richiamare i numeri degli anni ’70. E se è vero che per ilè prevista una leggera ripresa (il computo dovrebbe chiudersi a 1,4 milioni di unità, in crescita del 7,7%), siamo tuttavia ancora lontani da cifre che garantirebbero una piena tutela dei livelli occupazionali del settore. Ancora battute d’arresto, poi, per la transizione verso l’elettrico, mentre le ...