Attesa per la Fed e la Bce | Piazza Affari in calo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le Borse europee cedono indelle prossime decisioni della Bce e della Fed. In particolare nella serata italiana la banca centrale statunitense dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base. La decisione sulla politica monetaria della Bce arriverà invece domani. In Europa è ancora stallo sul pacchetto energia, con i Paesi membri che non trovano l’accordo sul price cap. La Commissione Ue ha poi giudicato complessivamente in maniera positiva la manovra del governo Meloni, ma ha criticato le norme su stop all’obbligo di pos, tetto al contante, pace fiscale e pensioni. Sui mercati internazionali è lievemente in rialzo il prezzo del gas, che al Ttf di Amsterdam viaggia attorno ai 137 euro al megawattora. Salgono anche le quotazioni del petrolio, con Brent e Wti che crescono di oltre l’1,5%. A Milano il Ftse Mib perde lo 0,26% e chiude a ...

Key4biz.it

Novanta minuti, almeno,capire se la favola Marocco avrà un altro capitolo oppure se domenica ci sarà la gara più, Bleus contro Albiceleste . Prima di Messi però Mbappé e compagni dovranno ...Seduta debolele borse europee, mentre Wall Street prosegue in modesto rialzo indella conclusione del meeting della Federal Reserve. A Piazza Affari il Ftse Mib termina in calo dello 0,26% a 24.573 ... Cloud PA, attesa per attivazione PSN Chi lo sa, tutto è possibile. Di sicuro, per tutti gli appassionati, ciò che conta di più in questo momento è la prima apparizione pubblica della Corvette E-Ray. Dopo mesi di attesa, prototipi ...Il doppio stop di Bonucci e Chiesa pone di nuovo l'accento sul problema infortuni, in attesa di conoscere peraltro i tempi di recupero di Pogba e Vlahovic. La rimonta scudetto, gli ...