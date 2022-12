Argentina | Scaloni | 'La gente è con noi | lo era anche dopo la sconfitta con l'Arabia Saudita'

GianlucaDiMarzio.com

Il Mondiale dell'albiceleste è cambiato quando il ctha sostituito Lautaro Martinez per mettere dentro lui.dall'incubo al sogno: rigori fatali per l'Olanda dopo la rimonta Il match ...Commenta per primo Messi trascina l'in finale e punta a un nuovo record. All'attaccante dibasteranno 24 minuti nella finale di domenica per superare Paolo Maldini a 2217 minuti - e diventare il giocatore con più ... Argentina, Scaloni: "Siamo eccitati, ma manca uno step... Messi il migliore di sempre" La squadra arbitrale protagonista è stata tutta italiana. Daniele Orsato l'arbitro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini i suoi assistenti, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri gli addetti al Var ...Doha, 13 dic. (Adnkronos) - L'Argentina batte la Croazia nella prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 e si qualifica per la finale, dove affronterà domenica la vincente di Francia-Marocco, ...