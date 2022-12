Un cinghiale fa slalom tra le auto a Roma

Leggi su agi

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI -tra levetture in corsa per unnero che, questa sera alle 20.45, ha rischiato di essere investito e di provocare diversi incidenti tra via Gregorio VII e Circonvallazione Cornelia, nel quartiereo Aurelio. Il suino si è poi diretto verso via Baldo degli Ubaldi davanti agli occhi attoniti dei cittadini. La presenza di cinghiali nel quadrante nord-ovest non è, purtroppo, una novità: a settembre una famiglia di una decina di suini, per nulla intimoriti dalla presenza dei cittadini, erano stati visti passeggiare davanti a Villa Carpegna in direzione di via Gregorio VII. Diverse erano state le segnalazioni delle persone, molte delle quali in giro per portare a spasso i cani, sempre più preoccupati dalla presenza dei cinghiali. Qualche giorno prima un'altra famiglia di 12 suini avevano ...