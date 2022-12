Traffico Roma del 13-12-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo si procede in fila tra laFiumicino e la diramazione diSud fila in interna tra la Cassia e la Salaria e tra l’ano e la Casilina auto in fila sulla tangenziale Tra l’olimpico e Batteria Nomentana nelle due direzioni e poi tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni critica la situazione sull’Aurelia per incidente ci sono file in entrambe le direzioni tra la circonvallazione Cornelia e il raccordo ripercussioni anche sulle vie limitrofe sulla Cassiaintenso e code a tratti tra Olgiata la Giustiniana e Tomba di Nerone in entrambi i sensi di marcia auto incolonnate sulla Pontina tra Colombo e via di Vallerano verso Pomezia file sulla Appia tra l’appia Pignatelli e via delle Capannelle in direzione ...