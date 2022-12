Tennis | Jannik Sinner | “Con Vagnozzi il mio fisico sarà più forte Le novità tecniche verranno automatizzate”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo un 2022 di alti e bassi, complici anche i tanti infortuni, è arrivato il momento di tirare le somme per ilta italiano. L’altoatesino classe 2001 ha rilasciato un’intervista al podcast dell’ATP, trattando vari temi molto interessanti. “È stata una stagione dura per me, ho avuto piccoli problemi in tanti tornei – ha affermato-. Ma da un altro punto di vista ho giocato molte partite, ho ottenuto risultati più continui con tanti ottavi e tanti quarti di finale. È stato un anno sfortunato, ma per molti aspetti posso essere fiero di quello che ho fatto”. Il fuoriclasse italiano ha poi parlato del cambio allenatore (a febbraio l’azzurro è passato da Riccardo Piatti a Simonecon l’aggiunta successiva di Darren Cahill da Wimbledon in poi): “Con ...

