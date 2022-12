Ten Hag sfida Maguire a replicare la forma dell’Inghilterra con il Man Utd

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Erik ten Hag ha esortato Harryla suain Inghilterra con il Manchester United per tornare nellazione dei Red Devils.ha giocato solo tre presenze in Premier League con lo United in questa stagione prima di andare ai Mondiali con l’Inghilterra e giocare tutte e cinque le partite nella corsa ai quarti di finale. Gareth Southgate ha ripetutamente sostenuto il difensore centrale sulla scena internazionale, anche se Raphael Varane e Lisandro Martinez sono diventati la coppia preferita di Ten Hag allo United in questa stagione. Dopo l’eliminazionecontro la Francia sabato, Ten Hag spera chepossa tornare all’Old Trafford con fiducia dopo le sue ...

Il giocatore delle Aspirine tuttavia sarebbe indietro nelle preferenze e oggi sarebbe visto solo come una soluzione di ripiego, visto che l'obiettivo numero uno del tecnicoè Denzel Dumfries, ...Il Manchester United segue Denzel Dumfries . L'esterno dell'Inter - in luce nell'ultimo Mondiale - è tra i nomi diper rinforzare la fascia destra. Piace anche Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, come riporta l'edizione tedesca di Sky Sport. Non solo. lo United sarebbe interessato anche a Malo Gusto del ...Erik ten Hag ha annunciato l'imminente prolungamento di Diogo Dalot. "Eserciteremo l'opzione per allungare di un altro anno il contratto di Diogo", ha dichiarato il tecnico del Manchester United. In s ...Secondo le indiscrezioni l'esterno olandese ha convinto il tecnico dei Red Devils Ten Hag, in pressing sulla dirigenza ...