Sci Alpino | la Coppa del Mondo di Discesa Femminile fa tappa a St Moritz

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ladeldi scifaa St., in Svizzera. Venerdì 16 e sabato 17 due discese, domenica 18 dicembre un supergigante: questo il programma delle gare per le quali sono state convocate nove azzurre. Sofia Goggia difenderà il pettorale rosso di leader della, insieme a lei saranno presenti Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Karoline Pichler. La pista svizzera è tradizionalmente favorevole all’Italia, che vanta cinque successi nella storia. Federica Brignone ed Elena Curtoni misero a segno una bella doppietta nel secondo supergigante dello scorso anno, mentre Sofia Goggia fu seconda nel primo supergigante. Le stesse Goggia e Brignone fecero doppietta in supergigante nel 2019, mentre ...