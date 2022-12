Saviano | ancora fango su Meloni | Incredibile | si sottrae

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) "Giorgianon sarà testimone in questo processo. È, non è stata chiamata dal pm né dalla parte civile. Io mi ritroverò a dover rispondere del reato di cui mi accusano e non ci sarà la possibilità del confronto con il primo ministro che probabilmente teme una certa debolezza in questo processo perché, qualora ascoltati, dovranno comunque rispondere delle scelte politiche fatte in questi anni che sono la materia del mio giudizio dato nei loro confronti". Così lo scrittore Robertoall'uscita dell'udienza a Roma per il processo che lo vede imputato per diffamazione. "È gravissimo il sottrarsi del primo ministro a questo processo", ha aggiunto.