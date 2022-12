(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Sono per la libertà, mi hanno attaccato per una settimana perché ritengo che ognuno debba usare il denaro come vuole”. Così, dopo le polemiche su contanti e, il ministro delle Infrastrutture, Matteo, intervenendo all’assemblea della Confesercenti. ”Non ci devono esser obblighi divieti o multe e ioilcon 1, midi pagare con la carta di credito”, afferma. Secondo“è risibile che l’evasione si combatta” con le carte. In precedenza era intervenuta sul tramite un videomessaggio la premier Giorgia Meloni: “Il sostegno all’economia reale – aveva detto – passa anche dall’innalzamento del tetto dei pagamenti in contante da mille a cinquemilae dalla possibilità che l’obbligo di accettare i ...

Adnkronos

'E' un periodo che il caffè non lo prendo, se posso io tutto ciò che posso pagare con il bancomat locosì', perché è più comodo. Non so cosa pensidi chi paga con il bancomat ma penso che, diversamente da lui, quelli che evadono il fisco, chiunque essi siano, vadano colpiti'. Lo afferma ...'Al bar io che non bevo caffè e prendo sempre del tè, e losempre e solo con la carta di credito'.ha detto che chi paga così nei bar è un rompiballe…'E io lo sono, sono un ... Salvini: "Pago caffè con 1 euro, mi rifiuto con bancomat" (Adnkronos) – ”Non ci devono esser obblighi divieti o multe e io pago il caffè con 1 euro, mi rifiuto di pagare con la carta di credito”. Così, ospite dell’assemblea di Confesercenti, il vicepremier e ...(Adnkronos) - ''Sono per la libertà, mi hanno attaccato per una settimana perché ritengo che ognuno debba usare il denaro come vuole''. Così, dopo le ...