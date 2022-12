(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Parlamento europeo presieduto da Robertaha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe dell'eurodeputata greca Eva Kail, coinvolta nello scandalo. L'aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come previsto dal Parlamento. Un solo contrario e due astenuti.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tutti e quattro domani sono attesi per la prima udienza preliminare sul. La polizia ... nell'abitazione di Kaili e nelle borse che aveva il padre dell'eurodeputata greca aldell'...... entrambi agli arresti per il. Nel domicilio di Kaili viveva anche Francesco Giorgi, ...computo comprende anche i contanti trovati nella valigia che il padre di Kaili aveva con sé al... Qatargate, il momento in cui la Metsola destituisce Eva Kaili Secondo il Corriere.it è Francesco Giorgi il primo 'pentito' dell'inchiesta. La polizia belga ha diffuso le immagini del denaro trovato .... Tanto che il giudice istruttore Michel Claise ha dovuto pos ...Sono quattro gli arresti nell'ambito del Qatargate. L'inchiesta si allarga dopo le dichiarazioni di un pentito. E scattano nuove perquisizioni ...