Prezzi energia e gas | Antitrust apre istruttorie su principali società fornitrici

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) –die gas, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette procedimenti istruttori – e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari – nei confronti delledielettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato. Sotto la lente dell’Autorità sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura dielettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. La norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che ...

8,53 Aumenti,7 istruttorie Antitrust L'Antitrust ha avviato procedimenti e deciso provvedimenti cautelari ...2022 ad aprile 2023 le clausole che permettono alle società di modificare i, ...... Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di... sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i...Provvedimenti cautelari per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Per ...Sono stati emessi per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale ...