Multe in base al reddito | verso modifica del codice stradale Salvini | «Ritiro patente a vita per alcune infrazioni»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Rispetto al 2021 gli incidenti con feriti sono aumentati del 24,7 per cento, le vittime del 15,3. In media in Italia ogni giorno ci sono otto morti sulle strade. Secondo lo studio presentato ieri da...

Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami ha detto che potrebbe esserci una revisione del meccanismo dellestradali: "Svolgeremo un approfondimento specifico sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra il reddito e le sanzioni". Se per il nostro Paese sarebbe una novità, non è così ...... con la possibilità quindi di introdurre un incremento delleinalla disponibilità economica di ciascuno. Tutto questo verrà affrontato nella discussione sul Codice della Strada il cui ...Il governo e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, stanno pensando di riformare il Codice della strada. Tra le ipotesi c'è anche quella delle multe in base al reddito: come funzionerebberoMulte stradali più salate per i redditi più alti. È questa in estrema sintesi una delle novità che potrebbero essere introdotte a breve nel codice della strada prevedendo dunque l'incremento della san ...