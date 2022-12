anteprima24.it

Glidel servizio pubblico; B. I residenti ed i proprietari di fabbricati in Val Ferret, ... Per i clienti di tali attività, è prevista, anche attivazione di un sistema "QR - code" con invio ...... uccisa in strada mentre si stava recando alla fermata dell', e mentre l'edificio dove si ... Leggi anche Rissa in fila alla cassa del supermercato, cliente accoltellato nella: l'uomo in ... Lite in autobus, poi l'aggressione: parte il processo per due giovani fidanzati Denunciato per interruzione di pubblico servizio un 33enne. Le sue proteste sono presto degenerate in una vera e propria aggressione verbale che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri del Nuc ...