Lazio | Felipe Anderson | “Tutto il gruppo cammina nella stessa direzione”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta in ogni partita, serve avere la cattiveria giusta. La partita di oggi ci offre la fiducia e la consapevolezza che possiamo giocarcela ovunque. È stato un bel test”. Queste le parole didopo il match amichevole tra Galatasaray e, vinto dai biancocelesti 2-1 con un gol proprio del brasiliano. “Mi piace scendere in campo in più ruoli, ognuno di noi è consapevole di ciò che deve fare in campo. Stiamo tutti bene, anche gli infortunati sono rientrati a disposizione. Siamo felici per loro che in questi giorni hanno lavorato molto per tornare il prima possibile. Questo dà motivazione al, camminiamo tutti”, ha concluso l’esterno d’attacco della squadra di Sarri. ...