Grande Fratello Vip | Attilio Romita scarica Sarah Altobello | “Nono posso andare in giro con una così fru fru” Scoppia la polemica | “Che schifo | fuori subito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022)son tornati ad essere i protagonisti della puntata andata in onda ieri sera delVip. Questa volta non si è parlato della loro love story né della rabbia scatenata nella compagna di, bensì delle dure parole usate da quest’ultimo nei confronti di. In seguito alle clip viste durante la puntata di sabato 10 dicembre, dove ‘Mimmuzza’, si lamentava per i comportamenti poco fedeli del compagno,ha fatto un cambio di rotta parlando in questo modo della bella showgirl: “Non mi potrei permettere diin, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagnafru fru. Ho bisogno di ...