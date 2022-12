Germania | nasce un pool di ex campioni per ricostruire le fondamenta della Nazionale

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) La Federazione calcistica(DFB), dopo aver confermato il commissario tecnico Hans-Dieter Flick, ha formato undi extedeschi che avrà l’incarico dila. Quest’ultima è stata eliminata per la seconda volta consecutiva alla fase a gironi di un Mondiale. La Federcalcio ha inoltre annunciato che di questo gruppo faranno parte gli ex calciatori Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Rudi Voller e Oliver Kahn e l’ex mezzofondista Oliver Mintzlaff. Tutti loro, insieme a Flick, dovranno riportare il vecchio spiritoin vista degli Europei del 2024, che si disputeranno proprio in Germana dal 14 giugno al 14 luglio. SportFace.