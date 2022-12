Furti in appartamenti a Vallo della Lucania | arrestati due componenti della banda

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI CarabinieriCompagnia di, nell’ambito dei servizi coordinati per contrastare il fenomeno predatorio deiin abitazione, hanno tratto in arresto in flagranza due giovani provenienti da un campo nomadi del napoletano, ritenuti responsabili nel tardo pomeriggio di domenica di aver perpetrato un furto all’interno di un’abitazione di. I soggetti, in concorso con altri due rimasti sconosciuti, segnalati aggirarsi sul posto con un’auto di colore grigio, approfittando dell’assenza del proprietario dell’abitazione, scardinando la porta d’ingresso, si impossessavano di denaro contante, monili in oro, orologi ed alcune monete da ...