Diabete e monitoraggio della glicemia | in Italia sempre più persone utilizzano i device

(Di martedì 13 dicembre 2022) La tecnologia sta facendo passi enormi e veloci per migliorare lo stile di vita e la salute dellecon. Secondo i dati emersi dal 29° Congresso Nazionale Sid (Societàna Diabetologi) che si è svolto recentemente a Rimini, 4su 10 usano ilin continuo per la, anche se “siamo ancora lontani dalle indicazioni delle nuove Linee Guida”, spiegano gli esperti. Leggi anche › Giornata mondiale del: le novità per migliorare la qualitàvita e le iniziative ›1 e 2: le differenze e il vero e il falso da sapere ...

